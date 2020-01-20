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- 15:44 Дело Гандзюк: после масштабных обысков в Херсоне начались аресты
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Дело Гандзюк: после масштабных обысков в Херсоне начались аресты
В Херсонской области проводят отработки подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает ZN.UA.
Проведены обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, а также у председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука.
Силовики также отрабатывают членов преступной группировки «Москалей», участник которой Алексей Левин (Москаленко) находится в международном розыске как организатор нападения на Гандзюк.
Правоохранители сообщили о подозрении Игорю Павловскому, который был помощником нардепа Николая Паламарчука. Сотрулниками Офиса генпрокурора собраны доказательства создания им преступной организации для избиения людей и поджогов автомобилей на Херсонщине для запугивания.
Павловский задержан. Адвокаты и врачи пытаются защитить подозреваемого от перевозки в Киев. Его обвиняют в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк. Так, он помогал бежать из Херсона Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу, снабжал их деньгами.
Всего о подозрении сообщили 10 лицам.
Ранее стало известно, что адвокатов одного из главных подозреваемых в «деле Гандзюк» оплачивали бюджетные организации.
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