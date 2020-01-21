Суд в Киеве арестовал фигуранта "дела Гандзюк" Павловского

Происшествия

Подозреваемого в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского оставили под стражей до 4 марта 2020 года. Такое решение принял Печерский районный суд города Киева.

Как сообщает «РБК-Украина», прокуратура просила избрать ему меру пресечения в виде ареста на 65 суток без возможности внесения залога. Сторона обвинения мотивировала это тем, что Павловский «может скрываться от органов досудебного расследования и препятствовать уголовному расследованию, незаконно влиять на потерпевших, свидетелей и других подозреваемых».

Игорь Павловский проходит по делу Гандзюк как подозреваемый в организации убийства. Он был помощником нардепа Николая Паламарчука. Сотрудниками Офиса генпрокурора собраны доказательства создания Павловским преступной организации для избиения людей и поджогов автомобилей на Херсонщине для запугивания.

Еще одному подозреваемому в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк — председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру — в конце ноября 2019 года Шевченковский районный суд Киева изменил статью. Теперь вместо пожизненного заключения, по новому подозрению ему грозит только 10 лет лишения свободы.

Напомним, 20 января во время спецоперации в Херсоне силовики задержали Павловского.

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