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В Украине зафиксировали землетрясение: что об этом известно
В четверг, 23 января, около 23:00 в Закарпатской области было зарегистрировано землетрясение. Ранее сообщалось о серьезном землетрясении в Пуэрто-Рико.
Как сообщают в Главном центре специального контроля, эпицентр находился в точке с координатами 48,30 северной широты и 23,11 восточной долготы. Магнитуда — 2,9 по шкале Рихтера.
Судя по комментариям, которые местные жители оставляют в социальных сетях, землетрясение не было продолжительным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Иране возле атомной электростанции «Бушер» произошли два землетрясения — магнитудой 4,9 и 4,5 балла.
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