24.15 / 24.42 26.64 / 27.07
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине зафиксировали землетрясение: что об этом известно

9:16 24 января 2020 396
Землетрясение в Закарпатье
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 23 января, около 23:00 в Закарпатской области было зарегистрировано землетрясение. Ранее сообщалось о серьезном землетрясении в Пуэрто-Рико.

Как сообщают в Главном центре специального контроля, эпицентр находился в точке с координатами 48,30 северной широты и 23,11 восточной долготы. Магнитуда — 2,9 по шкале Рихтера.

Судя по комментариям, которые местные жители оставляют в социальных сетях, землетрясение не было продолжительным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Иране возле атомной электростанции «Бушер» произошли два землетрясения — магнитудой 4,9 и 4,5 балла.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лука Затравкин

Смертельный номер: 242-килограммовый сын Никаса Сафронова решил повторить шпагат Волочковой (фото)

Потап и Настя

«Очень худые стали»: Потап и Настя взволновали сеть семейным фото

Максим Виторган и Нино Нинидзе

"Беременная Нино бросила Виторгана из-за режиссера": появились слухи о расставании звездной пары

Трудовая книжка

"Не вырубишь топором": в ПФУ объяснили, как ошибка в трудовой книжке может уменьшить размер пенсии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер