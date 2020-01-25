- 00:42 Число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 14 (новые видео удара стихии)
- 00:04 Друг нардепа Ильи Кивы, который угрожал официантке перерезать горло, арестован
- 24.01 23:46 Зеленский назвал обязательное условие для решения конфликта с Россией
- 24.01 23:23 Под Киевом помощник Медведчука устроил с полицейскими автогонки и угрожал им расправой
- 24.01 22:35 Под Одессой коммунальщики нашли 200 тысяч гривен, выпавших из инкассаторской машины
- 24.01 22:35 В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы: первые фото и видео трагедии
- 24.01 22:17 В Европе зафиксированы первые случаи заболевания китайским коронавирусом
- 24.01 22:00 Дело Гандзюк: в Болгарии задержан предполагаемый организатор нападения на активистку
- 24.01 21:44 На Донбассе готовят новое разведение войск: что об этом известно
- 24.01 21:43 Татьянин день: открытки и душевные поздравления
- 24.01 21:10 Стало известно, куда в Киеве будут отправлять больных с подозрением на коронавирус
- 24.01 20:46 Банду вооруженных грабителей-«клофелинщиков» задержали в Одессе по горячим следам
Друг нардепа Ильи Кивы, который угрожал официантке перерезать горло, арестован
В пятницу, 24 января, Октябрьский районный суд Полтавы арестовал на 60 суток без права внесения залога 39-летнего Виталия Воробьева, который месяц назад в пабе BeеrHous угрожал официантке ножом, обещая перерезать ей горло.
По сообщению начальника отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрия Сулева, огласили подозрение и избрали меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, инцидент произошел в конце прошлого года, и об этом вопиющем факте не было официального сообщения. Но было видео, на котором видно, как агрессивно настроенный пьяный посетитель паба грубо разговаривает с официанткой и в какой-то момент вынимает нож и приставляет его к горлу девушки, причем, этот метод запугивания он использует неоднократно.
За коллегу пытается вступиться другая официантка (как оказалось, супруга посетителя), но мужчина отталкивает и ее. «Виталик — это самый крутой парень, авторитет этого города» — говорит он о себе, перед тем, как покинуть заведение.
Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!
Говорят, Виталий Воробьев по прозвищу Воробей нередко устраивал дебоши в пабе, и не всегда его сотрудники вызывали наряд полиции. Возможно, эта выходка ему тоже обошлась бы, если бы не обнародованное видео. Дело целый месяц расследовало городское управление полиции.
В Полтаве знают Воробьева как бывшего боксера и бывшего члена одной из преступной группировки, а также как друга одиозного нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы. По утверждению проверенного источника «ФАКТОВ», Воробей являлся неофициальным охранником и водителем Кивы.
Впрочем, нардеп поспешил откреститься от дружбы с неуравновешенным «авторитетом» Полтавы. Интернет-изданию «Полтавщина» он заявил, что «знает только Джека Воробья, а Виталия Воробья не знает». С его слов, водителя с таким именем и фамилией у него никогда не было. Во время службы в МВД его охраняли штатные сотрудники из этой структуры, а сейчас — внештатные, которые не пьют, не нападают на людей, а действуют по уставу.
Хотя люди знающие в Полтаве утверждают, что Воробей был нештатным охранником Ильи Кивы и был уволен с этой должности по причине чрезмерной агрессии. Есть сведения, что он увлекается неонацизмом.
«Против меня уже несколько дней идёт системная информационная компания по дискредитации. На это есть несколько весомых причин и они касаются моей политической деятельности. Прошу всех быть внимательными, не поддаваться на провокации и различные вбросы. Сегодня заинтересованная группа людей, которая хорошо известна в уголовном мире, тратит десятки тысяч долларов нараспространение недостоверной информации обо мне» — так прокомментировал «оппоблоковец» Илья Кива появление видеоролика с участием Виталика, которого связывают с ним, на своей странице в Facebook.
«Неужели заработали стражи порядка?», «А почему месяц ходил на свободе? Или дали праздники отгулять?»— возмущаются «оперативностью» расследования пользователи соцсетей.
Если суд признает вину Виталия Воробьева (ему вменяют в вину хулиганство), он может отправиться в места не столь отдаленные минимум на 3 года, а максимум — на 7 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..