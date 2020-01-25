Друг нардепа Ильи Кивы, который угрожал официантке перерезать горло, арестован

Происшествия

В пятницу, 24 января, Октябрьский районный суд Полтавы арестовал на 60 суток без права внесения залога 39-летнего Виталия Воробьева, который месяц назад в пабе BeеrHous угрожал официантке ножом, обещая перерезать ей горло.

По сообщению начальника отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрия Сулева, огласили подозрение и избрали меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, инцидент произошел в конце прошлого года, и об этом вопиющем факте не было официального сообщения. Но было видео, на котором видно, как агрессивно настроенный пьяный посетитель паба грубо разговаривает с официанткой и в какой-то момент вынимает нож и приставляет его к горлу девушки, причем, этот метод запугивания он использует неоднократно.

За коллегу пытается вступиться другая официантка (как оказалось, супруга посетителя), но мужчина отталкивает и ее. «Виталик — это самый крутой парень, авторитет этого города» — говорит он о себе, перед тем, как покинуть заведение.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!

Говорят, Виталий Воробьев по прозвищу Воробей нередко устраивал дебоши в пабе, и не всегда его сотрудники вызывали наряд полиции. Возможно, эта выходка ему тоже обошлась бы, если бы не обнародованное видео. Дело целый месяц расследовало городское управление полиции.

В Полтаве знают Воробьева как бывшего боксера и бывшего члена одной из преступной группировки, а также как друга одиозного нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы. По утверждению проверенного источника «ФАКТОВ», Воробей являлся неофициальным охранником и водителем Кивы.

Впрочем, нардеп поспешил откреститься от дружбы с неуравновешенным «авторитетом» Полтавы. Интернет-изданию «Полтавщина» он заявил, что «знает только Джека Воробья, а Виталия Воробья не знает». С его слов, водителя с таким именем и фамилией у него никогда не было. Во время службы в МВД его охраняли штатные сотрудники из этой структуры, а сейчас — внештатные, которые не пьют, не нападают на людей, а действуют по уставу.

Хотя люди знающие в Полтаве утверждают, что Воробей был нештатным охранником Ильи Кивы и был уволен с этой должности по причине чрезмерной агрессии. Есть сведения, что он увлекается неонацизмом.

«Против меня уже несколько дней идёт системная информационная компания по дискредитации. На это есть несколько весомых причин и они касаются моей политической деятельности. Прошу всех быть внимательными, не поддаваться на провокации и различные вбросы. Сегодня заинтересованная группа людей, которая хорошо известна в уголовном мире, тратит десятки тысяч долларов нараспространение недостоверной информации обо мне» — так прокомментировал «оппоблоковец» Илья Кива появление видеоролика с участием Виталика, которого связывают с ним, на своей странице в Facebook.

«Неужели заработали стражи порядка?», «А почему месяц ходил на свободе? Или дали праздники отгулять?»— возмущаются «оперативностью» расследования пользователи соцсетей.

Если суд признает вину Виталия Воробьева (ему вменяют в вину хулиганство), он может отправиться в места не столь отдаленные минимум на 3 года, а максимум — на 7 лет.

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