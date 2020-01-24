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Друг Кивы угрожал перерезать горло девушке: в сеть попало видео
В сети бурно обсуждают снятое в одном из пабов Полтавы видео, на котором нетрезвый посетитель вынимает длинный нож и приставляет его к горлу официантки, угрожая убить. Коллеге, бросившейся защищать ее, агрессивный клиент дает пинка. Покидая заведение, хулиган поднимает руку в нацистском приветствии.
Полтавчане узнали в агрессивном посетителе паба мужчину, известного в криминальных кругах по кличке Воробей. Он близкий друг нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь», а с недавних пор председателя городской организации этой партии Ильи Кивы, который 22 января отличился дракой в киевском ресторане.
По информации «ФАКТОВ», полученной из достоверных источников, 39-летний Воробей — бывший боксер, бывший член преступной группировки «Бригады Басистого», выполняет функции телохранителя и водителя Кивы, когда появляется в родной Полтаве. С хулиганом находился его товарищ, однако и он, и стоявший за стойкой бармен побоялись унять распоясавшегося мужчину.
Инцидент в Полтаве случился месяц назад, но видео попало в интернет только сейчас.
Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!
Пользователи соцсетей упрекают полицию в замалчивании этого преступления и требуют объективного расследования.
По словам спикера ГУ НП в Полтавской области Юрия Сулаева, фигуранты дела установлены, в отношении человека, который угрожал ножом официантке, открыто уголовное производство по предварительной квалификации «Хулиганство». Расследование ведет Полтавский городской отдел полиции.
Что касается самого Кивы, то, как сообщали «ФАКТЫ», после драки в киевском ресторане Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины («Причинение телесных повреждений»).
Ветеран АТО Михаил Майман, с которым подрался народный депутат Илья Кива, рассказал, из-за чего возник конфликт.
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