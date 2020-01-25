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Сурков уходит из Кремля из-за Украины: что об этом известно

8:36 25 января 2020 210
Сурков
Инф. «ФАКТОВ»

Помощник президента России Владислав Сурков, который долгое время был куратором боевиков на Донбассе, оставил госслужбу. Как сообщил в своем Телеграм-канале директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, это связано со сменой курса на украинском направлении.

Чеснаков отметил, что в ближайшее время Сурков «займется медитацией, а через месяц обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах».

По данным российских СМИ, эстафету по Донбассу от Суркова принял Дмитрий Козак, которого Владимир Путин 24 января назначил замглавы своей администрации. В правительстве Медведева Козак курировал ТЭК и промышленность.

«Владислав Сурков покидает госслужбу. Украинское направление отходит к только что назначенному замглаве администрации Дмитрию Козаку», — написал в своем Telegram-канале главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Владислав Сурков стал помощником президента РФ в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также оккупированный Донбасс. До этого Сурков работал в правительстве РФ.

Напомним, недавно имя Владислава Суркова упоминалось в связи с поездкой президента Зеленского в Оман. Перед этим СМИ писали об очень эмоциональном поведении помощника Путина во время переговоров в Париже между главами Украины и России.

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