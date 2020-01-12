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Сбитый "Боинг" был предупреждением Зеленскому: в сети озвучили невероятную версию трагических событий в Иране
Катастрофу украинского самолета под Тегераном, который был сбит ракетой иранских ПВО, можно связать с так называемым «семейным отдыхом» президента Владимира Зеленского в Омане и вытекающими из всего этого последствиями. Об этом в Facebook пишет директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
Амелин задается вопросом о том, с кем на самом деле встречался Зеленский в Мускате, считая, что официальная информация Офиса президента выглядит не совсем правдоподобной.
Открытым остается также вопрос о том, кто оперативно организовал встречу Зеленского с министром иностранных дел Омана, учитывая то, что в Украине нет посольства Омана, а коммуникации строятся через посольство в Москве.
Непонятно также, почему Зеленского во время «семейного отдыха» в Омане сопровождал Ермак, который находится в прямом контакте с помощником Путина Владиславом Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбассу.
Амлелин также пишет о том, что Зеленский жил в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — максимально близком к посольству России в Омане.
Эксперт напомнил о том, что в Оман прилетал из Москвы самолет Медведчука. Борт явно привез кого-то, с кем встречался Зеленский, считает Амелин. По его мнению, это мог быть Владислав Сурков.
«Все показывает на то, что встреча была с Сурковым. Могли обсуждать „особый статус“ Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию „нового“ Донбасса на условиях Москвы уже этим летом», — пишет политолог.
Он считает, что сбитый самолет МАУ мог быть мерой устрашения, чтобы президент Украины был более договороспособным.
Для этого также, по мнению Амелина, в сеть фото Зеленского могли «слить» российские спецслужбы, чтобы усилить давление на него
«Не смею утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свою повестку, это очевидно», — пишет эксперт.
Напомним, власти Ирана признали, что их военные ракетой сбили самолет украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана. Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что «Боинг» был сбит непреднамеренно, а гибель 176 человек на борту была вызвана ошибкой оператора ЗРК.
Как сообщали «ФАКТЫ», военный эксперт и блогер Алексей Арестович считает, что в катастрофе самолета МАУ не обошлось без России.
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