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Что будет с курсом доллара после выходных: озвучен прогноз
На следующей неделе в Украине возможно снижение курса доллара из-за нового аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщил аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко.
«На следующей неделе в Украине нас ожидает новый аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), к которым приковано внимание международных инвесторов. Учитывая, что этого аукциона ожидают многие потенциальные покупатели, можно смело ожидать в его преддверии снижения курса доллара по отношению к гривне», — сообщил он.
По словам аналитика, на грядущем аукционе будут предложены семилетние ОВГЗ на общую сумму 6 млрд грн.
«Известно, что Минфин рассчитался по предыдущим выпускам облигаций в начале этого месяца. Получив от Минфина деньги, многие инвесторы пока не заводят дополнительную валюту в рынок. Таким образом, если гривни не будет в достаточном количестве, инвесторы удовлетворят спрос на межбанке, но объем этих покупок не будет столь значительным. В связи с этими факторами можно ожидать снижения курса американской валюты до 24 гривен за доллар, но преодолеть этот рубеж не удастся», — прогнозирует Пархоменко.
Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,33 гривен за доллар, что на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Более подробно о прогнозах экспертов относительно курса доллара в ближайшее время читайте в материале «ФАКТОВ»: Курс доллара идет вверх: как это связано с долгами Украины.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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