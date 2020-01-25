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Деньги

Что будет с курсом доллара после выходных: озвучен прогноз

10:26 25 января 2020 667
Курс доллара
Инф. «ФАКТОВ»

На следующей неделе в Украине возможно снижение курса доллара из-за нового аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщил аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко.

«На следующей неделе в Украине нас ожидает новый аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), к которым приковано внимание международных инвесторов. Учитывая, что этого аукциона ожидают многие потенциальные покупатели, можно смело ожидать в его преддверии снижения курса доллара по отношению к гривне», — сообщил он.

По словам аналитика, на грядущем аукционе будут предложены семилетние ОВГЗ на общую сумму 6 млрд грн.

«Известно, что Минфин рассчитался по предыдущим выпускам облигаций в начале этого месяца. Получив от Минфина деньги, многие инвесторы пока не заводят дополнительную валюту в рынок. Таким образом, если гривни не будет в достаточном количестве, инвесторы удовлетворят спрос на межбанке, но объем этих покупок не будет столь значительным. В связи с этими факторами можно ожидать снижения курса американской валюты до 24 гривен за доллар, но преодолеть этот рубеж не удастся», — прогнозирует Пархоменко.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,33 гривен за доллар, что на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Более подробно о прогнозах экспертов относительно курса доллара в ближайшее время читайте в материале «ФАКТОВ»: Курс доллара идет вверх: как это связано с долгами Украины.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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