Мир

В Кремле неоднозначно ответили на информацию об отставке Суркова

Новость об отставке помощника президента России, куратора боевиков «ДНР» и «ЛНР» Владислава Суркова Москва пока официально не подтвердила.

В комментарии «Эху Москвы» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «указа по отставке Суркова еще нет».

Напомним, ранее директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков оставляет госслужбу и «месяц будет заниматься медитацией, а потом расскажет о своих дальнейших планах».

Такое решение якобы принято «со сменой курса на украинском направлении».

Стоит отметить, что сам Сурков официально свою отставку еще не комментировал.

Ранее сообщалось, что обязанности Суркова станет исполнять новый заместитель главы путинской администрации Дмитрий Козак, который ранее в правительстве Медведева занимался вопросами промышленности и топливно-энергетического комплекса.

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