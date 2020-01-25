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Свитолина на Australian Open разгромлена экс-первой ракеткой мира (видео)
В субботу, 25 января, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (5-я мире) не смогла пробиться в четвертый круг одного из четырех турниров «Большого шлема» — Australian Open с призовым фондом 71 млн долларов.
В поединке 1/16 финала соперницей 25-летней одесситки стала ее старая знакомая, экс-первая ракетка мира 26-летняя испанка Гарбинье Мугуруса, побеждавшая в 2016-м на «Ролан Гаррос». До нынешнего противостояния в Мельбурне украинка и уроженка Венесуэлы (52-я в мировом рейтинге) провели 11 очных поединков, семь из которых выиграла Элина (последний в сентябре 2019-го в китайском Уханге — 7:5, 6:2).
На сей раз испанка в первом сете не оставила Элине никаких шансов на успех. После счета 1:1 Мугуруса выиграла пять (!) геймов подряд и взяла первую партию всего за 23 минуты — 6:1. Во втором сете украинка попыталась навязать сопернице свою игру (один из розыгрышей мяча насчитывал 23 удара!), но тщетно — 2:6. Явно не день Элины…
Выход в 1/16 финала принес Свитолиной 180 тысяч долларов призовых. Что же касается Мугурусы, уже заработавшей на турнире 300 тысяч долларов, то путевку в четвертьфинал Australian Open Элина она оспорит в дуэли с победителем пары Зарина Дияс (Казахстан, 72-я) — Кики Бертенс (Бельгия, 10-я).
Отметим, что, кроме Свитолиной, борьбу на турнире уже прекратили несколько теннисисток из топ-10: чешка Каролина Плишкова (2-я), действующая победительница Australian Open Наоми Осака из Японии (4-я), швейцарка Белинда Бенчич (7-я) и легендарная американка Серена Уильямс (9-я).
К сожалению, Элина не смогла повторить свой лучший результат на Australian Open — выход в четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.
Кстати, возлюбленный Элины — присутствовавший на ее матче французский теннисист Гаэль Монфис (10-й в мире) — продолжает выступления в Мельбурне. В поединке третьего круга он одолел в трех партиях Эрнеста Гулбиса из Латвии — 7:6 (2), 6:4,6:3 и в 1/8 финала сразится с пятой ракеткой мира Домиником Тимом из Австрии.
#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/SF0nQQQzWU— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина не без труда одолела в Мельбурне американку Дэвис.
Фото Getty Images
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!