Происшествия

Смертельное столкновение в Буче под Киевом: погиб молодой водитель

Вечером в четверг, 23 января, в пригороде Киева Буче, на улице Киево-Мироцкой произошло лобовое столкновение внедорожника KIA и автомобиля Dacia Logan. Днем ранее также было зафиксировано ДТП с участием автомобиля данной марки — Renault Logan на большой скорости въехал в остановку, на которой находились люди.

Предварительно установлено, что внедорожник двигался в сторону железнодорожного вокзала, находящегося неподалеку.

По словам водителя KIA, он ехал на небольшой скорости и видел движущийся навстречу красный Logan.

Но когда машины почти поравнялись, Dacia неожиданно взяла резко влево и мгновенно оказалась на встречной полосе.

Избежать столкновения, утверждает водитель внедорожника, было «просто нереально».

Dacia начала дымиться, но возгорание удалось затушить.

Когда приехали медики, управлявший «Дачией» молодой человек, житель города Ирпень, был еще живой, но спасти его не удалось.

В свою очередь, пострадавшие были и в KIA — находившаяся в салоне пассажирка смогла избежать серьезных травм благодаря пристегнутому ремню, но все же была госпитализирована.

Что на самом деле стало причиной этого происшествия, устанавливает следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 22 января, на одной из столичных парковок девушка за рулем Porshe устроила масштабное ДТП.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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