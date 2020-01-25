Происшествия

Проигнорировала запрет на операцию: во Львове по вине врача умер пациент

Правоохранители закончили расследование дела в отношении врача, которого подозревают в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей и халатном отношении к ним, что привело к смерти человека.

- Во Львовскую городскую клиническую больницу обратился за помощью 39-летний местный житель, который жаловался на головные боли и постоянно заложенный нос. Согласно результатам анализов, у него обнаружили острое воспаление слизистой оболочки, что запрещало любое оперативное вмешательство, — сообщает прокуратура Львовской области.

Однако заведующая отделением проигнорировала этот запрет, не провела надлежащей диагностики больного, пренебрегла дополнительными исследованиями и прооперировала мужчину. Из-за хирургического вмешательства у пациента мгновенно развилась вирусно-бактериальная инфекция с развитием сепсиса, что привело к смерти. В отношении врача было открыто уголовное производство по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», харьковчанка обвинила врачей горбольницы в смерти 78-летней мамы. У пожилой женщины были серьезные проблемы с сердцем, но когда ее на скорой привезли в больницу, там госпитализировать пациентку отказались.

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