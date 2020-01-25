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«Всегда на твоей стороне!»: Елена Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения
Президента Украины Владимира Зеленского, которому сегодня исполнилось 42 года, поздравила его жена Елена. Пост с нежными словами любви опубликован на ее странице в Instagram.
«Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом — настоящий мужчина», — отметила Зеленская.
Первая леди поблагодарила мужа за каждый совместный момент.
«Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно — рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу. Всегда с тобой, всегда на твоей стороне!», — так трогательно закончила свой пост супруга президента.
Напомним, Елена Зеленская попала в рейтинг самых влиятельных женщин Украины.
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