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Зеленский отмечает день рождения: первым его поздравил Лукашенко
25 января, в Татьянин день, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 42-й день рождения.
Первым из глав государств Зеленского поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он пожелал украинскому коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра. Кроме того, Лукашенко выразил надежду на будущее углубление дружбы между двумя народами, а также пообещал содействовать процветанию Украины.
Напомним, Владимир Зеленский родился в Кривом Роге в 1978 году. Учился в криворожской гимназии № 95 с углубленным изучением английского языка. После окончания школы поступил на юрфак Криворожского экономического института.
Еще в старших классах школы серьезно увлекся КВНом. В студенческие годы участвовал в команде КВН «Молодой Кривой Рог», а затем в «Запорожье—Кривой Рог—Транзит». Позже криворожане создали свою команду «95-й квартал», в которой шоумен стал капитаном.
Кроме юмористических шоу, Зеленский активно снимался в кино. На протяжении двух лет работал генпродюсером телеканала «Интер».
В апреле 2019 года Зеленский был избран президентом Украины, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая он принес присягу народу Украины и сразу же во время инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной Рады и новых парламентских выборах.
За 9 месяцев на президентском посту рейтинг Зеленского несколько раз падал. Многие украинцы перестали доверять главе государства, хотя и голосовали за него на выборах.
По прогнозам специалистов, рейтинг Зеленского продолжит свое падение.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!