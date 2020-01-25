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На реконструкции известного киевского парка украли 14 миллионов гривен
Подозреваемые в хищении 14 млн грн, выделенных на реконструкцию парка «Партизанской славы» в Киеве, предстали перед судом. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.
«Киевской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, причастных к хищению денежных средств, выделенных на реконструкцию парка „Партизанская Слава“ в Дарницком районе столицы», — говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования установлено, что подрядчик внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка, а заместитель генерального директора КО «Киевзеленстрой», не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы.
«В дальнейшем на основании согласованных актов выполненных работ КО „Киевзеленстрой“ перечислил организации-подрядчику 14 млн грн, чем нанес материальный ущерб коммунальному предприятию на указанную сумму», — сообщили в прокуратуре.
За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
«Действия заместителя гендиректора КО „Киевзеленстрой“ квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — сообщили в прокуратуре.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Николаеве СБУ разоблачила чиновников областного совета и Департамента образования и науки областной администрации, которые присвоили 15 млн гривен, предназначавшихся для школ региона.
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