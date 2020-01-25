- 17:32 "Люблю себя в мире": Оля Полякова восхитила поклонников новым сексуальным образом
- 17:29 У них есть хребет и кулаки: Сенцов назвал страну, на которую должна равняться воюющая Украина
- 17:21 Биатлон в Поклюке: Украина в одиночной эстафете финишировала в пятерке сильнейших
- 17:06 Осадки "подгребут" к среде: синоптик дала прогноз на ближайшие дни
- 16:48 На Полтавщине пенсионерка вывела полицию на след телефонного мошенника
- 16:43 "Не теряйте веру": как поздравили Зеленского с днем рождения "слуги народа" и "Квартал 95"
- 16:31 На реконструкции известного киевского парка украли 14 миллионов гривен
- 16:13 В Украине предрекли смену главарей "ДНР"-"ЛНР" из-за отстранения Суркова
- 15:40 Как уберечься от коронавируса: ВОЗ дала советы туристам
- 15:32 Боевики заблокировали работу ОБСЕ на участке разведения
- 14:43 Дело Гандзюк: появилась информация об экстрадиции Левина
- 14:41 Международный день таможенника 2020: поздравления и открытки
Осадки "подгребут" к среде: синоптик дала прогноз на ближайшие дни
Ближайшие дни в Украине будут без осадков, с умеренным юго-западным ветром и плюсовой температурой днем. Осадки в виде дождя и мокрого снега придут ближе к среде, 29 января, и затянутся на все оставшиеся дни текущего месяца.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, день 26 января будет сравнительно теплым. Температура воздуха в светлое время суток будет колебаться от +2 до +5 градусов. В Киеве — до +4 градусов. В южных регионах возможны 9 градусов выше нуля. Начало следующей недели также будет теплым.
«Осадки „подгребут“ ориентировочно к среде», — прогнозирует синоптик.
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань не исключал, что морозы в Украину придут как раз по окончании календарной зимы и будут держаться до середины марта. А тем временем аномально теплый январь порадовал появлением первых весенних цветов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!