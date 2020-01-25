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Украина

Осадки "подгребут" к среде: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

17:06 25 января 2020 183
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Ближайшие дни в Украине будут без осадков, с умеренным юго-западным ветром и плюсовой температурой днем. Осадки в виде дождя и мокрого снега придут ближе к среде, 29 января, и затянутся на все оставшиеся дни текущего месяца.

карта

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, день 26 января будет сравнительно теплым. Температура воздуха в светлое время суток будет колебаться от +2 до +5 градусов. В Киеве — до +4 градусов. В южных регионах возможны 9 градусов выше нуля. Начало следующей недели также будет теплым.

«Осадки „подгребут“ ориентировочно к среде», — прогнозирует синоптик.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань не исключал, что морозы в Украину придут как раз по окончании календарной зимы и будут держаться до середины марта. А тем временем аномально теплый январь порадовал появлением первых весенних цветов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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