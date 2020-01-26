Украина

"Без пафоса": СМИ рассказали, как Зеленского поздравляли с днем рождения в Офисе президента

Свое 42-летие Владимир Зеленский отметил в Офисе президента. Гости говорят, что церемония была скромной, без пафоса. Торжественная часть заняла около 40 минут, а первый тост доверили произносить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Как сообщает «Украинская правда», гостей президента угощали сухими винами и шампанским. Поздравлять Зеленского прибыли все ключевые фигуры президентского Офиса: Андрей Богдан, Сергей Шефир, Андрей Ермак Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, Сергей Трофимов.

На празднование на Банковую приехали все министры и премьер Алексей Гончарук. А от Верховной Рады прибыли спикер Дмитрий Разумков, его заместитель Руслан Стефанчук, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и официальный лидер пропрезидентской партии Александр Корниенко.

Напомним, 25 января руководство партии «Слуга народа» и Офис президента на своих страницах в соцсетях поздравили Зеленского с днем рождения.

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