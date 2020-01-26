Украина

Украина захлебнется: Зеленскому указали на опасность быстрого мира с Россией

Назначение Кремлем нового куратора по «украинскому вопросу» означает, что вероятно Украине вскоре предложат «быстрый мир». Советник украинского президента Андрей Ермак может попасться в ловушку и убедить Владимира Зеленского согласиться на мирный план Кремля. Но от подобного «мира» Украина захлебнется.

Такой прогноз озвучил журналист Петр Шуклинов в статье на LIGA.net, комментируя последние перестановки в путинской администрации.

Политический обозреватель напомнил, что Зеленский ранее выступал за мир, «но не любой ценой». Теперь же «опьяненный успехами» советник Зеленского Андрей Ермак может не распознать приманку, которую собираются повесить перед Украиной.

«Офис президента Украины сейчас может получить быструю победу. Долгожданный, но недолговечный мир, состряпанный на коленке. Понимает ли Ермак и Зеленский, что им продают мир, в котором страна спустя несколько лет захлебнется… Власть отдает себе отчет, что отвечает за жизнь десятков миллионов людей?» — задается вопросом журналист.

Напомним, ранее вскрылось, что в команде Зеленского есть несколько центров принятия решений и они не в ладу друг с другом. Так, существуют противоречия между советником президента Андреем Ермаком и главой Офиса Зеленского Андреем Богданом. Ярко это противостояние проявилось в дни после иранской трагедии. Зеленский встал на сторону Ермака, а Богдан из-за этого решил не являться на официальную траурную церемонию.

Фото Офис президента Украины

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