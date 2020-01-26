Аномально теплая зима больно ударила по России: "Газпром" несет колоссальные убытки

Мир

Из-за аномально теплого января российский «Газпром» свел поставки газа в Европу до минимального объема за пять лет. Российская компания терпит убытки и вынуждена продавать часть газа самой себе.

Если в январе прошлого года у «Газпрома» поставки газа в ЕС составляли 17,6 млрд кубометров, то в январе-2020 компания продаст не более 13,3 млрд кубов. Это минимальный объем с 2015 года.

Как подсчитало российское агентство finanz.ru, часть газа «Газпрому» пришлось продать себе же через сделки с дочерним Газпромбанком. Кроме того, российская компания несет убытки, поскольку вынуждена платить за сбережение газа в хранилищах. Повлияло на финансовый результат и появление на рынке сжиженного газа и падение в цене продукции «Газпрома».

Финансовые аналитики подсчитали, что в 2019 году доходы «Газпрома» упали на 15%. А учитывая, что поставки в 2020 году неизбежно сократятся (ориентировочно на 3%), российского газового монополиста ждет новое падение доходов.

Напомним, в декабре-2019 между Украиной и Россией был подписан контракт об условиях транзита российского газа в Европу сроком на пять лет. В Украине обратили внимание, что «Газпром» впервые согласился заключить контракт по европейскому принципу «качай или плати».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter