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Аномально теплая зима больно ударила по России: "Газпром" несет колоссальные убытки
Из-за аномально теплого января российский «Газпром» свел поставки газа в Европу до минимального объема за пять лет. Российская компания терпит убытки и вынуждена продавать часть газа самой себе.
Если в январе прошлого года у «Газпрома» поставки газа в ЕС составляли 17,6 млрд кубометров, то в январе-2020 компания продаст не более 13,3 млрд кубов. Это минимальный объем с 2015 года.
Как подсчитало российское агентство finanz.ru, часть газа «Газпрому» пришлось продать себе же через сделки с дочерним Газпромбанком. Кроме того, российская компания несет убытки, поскольку вынуждена платить за сбережение газа в хранилищах. Повлияло на финансовый результат и появление на рынке сжиженного газа и падение в цене продукции «Газпрома».
Финансовые аналитики подсчитали, что в 2019 году доходы «Газпрома» упали на 15%. А учитывая, что поставки в 2020 году неизбежно сократятся (ориентировочно на 3%), российского газового монополиста ждет новое падение доходов.
Напомним, в декабре-2019 между Украиной и Россией был подписан контракт об условиях транзита российского газа в Европу сроком на пять лет. В Украине обратили внимание, что «Газпром» впервые согласился заключить контракт по европейскому принципу «качай или плати».
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