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Украина

На Донбассе под обстрелом погиб еще один боец ВСУ

13:38 26 января 2020 169
оружие
Инф. «ФАКТОВ»

26 января на Донбассе был смертельно ранен украинский военный. Штаб Объединенных сил сообщил, что боец погиб вследствие прицельного огня российско-оккупационных войск.

С утра 26 января снова обострилась обстановка на фронте. Оккупанты обстреляли украинские позиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Красногоровка и Лебединское. Враг применял вооружение БМП, гранатометы, минометы калибра 120 и 82 мм.

Как сообщает штаб ООС, украинские военнослужащие в ответ применили дежурные огневые средства, запрещенное вооружение не использовалось.

Напомним, ранее волонтеры заподозрили, что в сводки штаба Объединенных сил попадает искаженная информация о районе обстрелов. В отчетах не упоминаются вражеские обстрелы в районе Золотого, откуда были отведены украинские войска. Вместо этого фигурирует район населенного пункта Орехово.

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