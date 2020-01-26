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На Донбассе под обстрелом погиб еще один боец ВСУ
26 января на Донбассе был смертельно ранен украинский военный. Штаб Объединенных сил сообщил, что боец погиб вследствие прицельного огня российско-оккупационных войск.
С утра 26 января снова обострилась обстановка на фронте. Оккупанты обстреляли украинские позиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Красногоровка и Лебединское. Враг применял вооружение БМП, гранатометы, минометы калибра 120 и 82 мм.
Как сообщает штаб ООС, украинские военнослужащие в ответ применили дежурные огневые средства, запрещенное вооружение не использовалось.
Напомним, ранее волонтеры заподозрили, что в сводки штаба Объединенных сил попадает искаженная информация о районе обстрелов. В отчетах не упоминаются вражеские обстрелы в районе Золотого, откуда были отведены украинские войска. Вместо этого фигурирует район населенного пункта Орехово.
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