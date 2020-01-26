День ангела Инны: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

В воскресенье, 2 февраля, именины отмечают Инны. Именины у Инн всего дважды в год (еще 3 июля), поэтому не забудьте поздравить их.

«ФАКТЫ» же собрали лучшие поздравления и открытки.

Дорогая наша Инна,

Поздравленья принимай,

Каждый новый день всегда ты

Лишь с улыбкою встречай,

Мы тебе любви желаем,

Позитива и тепла,

Мы хотим, чтоб ежедневно

Ты счастливою была!

***

Поздравляю тебя, Инна,

И желаю для тебя,

Чтобы все печали в жизни

Смыла сильная вода.

Чтоб, преград не замечая,

Шла дорогою прямой,

Роли чтоб не выбирала

И была сама собой.

Чтоб уверенно и твердо

На своем стояла ты,

И судьба твоя послушно

Исполняла все мечты.



***

Инна, будь веселой и счастливой,

Иногда — задорной и взрывной,

А порою — ласковой и милой,

В общем, Инна, просто будь собой!

Оставайся истинною леди,

Будь с удачей, Инночка, на ты,

Чтобы стать успешней всех на свете,

Чтоб твои исполнились мечты!



***

Поздравляю, Инна,

С праздником тебя!

Счастье, словно солнце,

Светит пусть всегда.

Жизнь твоя пусть будет,

Как цветов букет,

Яркой и красивой.

И живи сто лет!

Нежной и прекрасной

Будет пусть любовь,

Пусть всегда удачу

Дарит тебе вновь.



***

Даришь ты заряд эмоций,

Как таблетка витамина.

Принимай-ка пожелания

Счастья, мира, моя Инна.

Я желаю быть успешной,

Оптимизм всегда беречь.

Будет в жизни пусть побольше

Ярких и приятных встреч.

Оставайся необычной,

Милой, доброй, деловой,

Чуть капризной, фееричной,

Пылкой, дерзкой, неземной.

Напомним, что 2 февраля — День сурка. И вы можете выбрать забавную открытку, которая порадует друзей.

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