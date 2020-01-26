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День ангела Инны: красивые поздравления и открытки
В воскресенье, 2 февраля, именины отмечают Инны. Именины у Инн всего дважды в год (еще 3 июля), поэтому не забудьте поздравить их.
«ФАКТЫ» же собрали лучшие поздравления и открытки.
Дорогая наша Инна,
Поздравленья принимай,
Каждый новый день всегда ты
Лишь с улыбкою встречай,
Мы тебе любви желаем,
Позитива и тепла,
Мы хотим, чтоб ежедневно
Ты счастливою была!
***
Поздравляю тебя, Инна,
И желаю для тебя,
Чтобы все печали в жизни
Смыла сильная вода.
Чтоб, преград не замечая,
Шла дорогою прямой,
Роли чтоб не выбирала
И была сама собой.
Чтоб уверенно и твердо
На своем стояла ты,
И судьба твоя послушно
Исполняла все мечты.
***
Инна, будь веселой и счастливой,
Иногда — задорной и взрывной,
А порою — ласковой и милой,
В общем, Инна, просто будь собой!
Оставайся истинною леди,
Будь с удачей, Инночка, на ты,
Чтобы стать успешней всех на свете,
Чтоб твои исполнились мечты!
***
Поздравляю, Инна,
С праздником тебя!
Счастье, словно солнце,
Светит пусть всегда.
Жизнь твоя пусть будет,
Как цветов букет,
Яркой и красивой.
И живи сто лет!
Нежной и прекрасной
Будет пусть любовь,
Пусть всегда удачу
Дарит тебе вновь.
***
Даришь ты заряд эмоций,
Как таблетка витамина.
Принимай-ка пожелания
Счастья, мира, моя Инна.
Я желаю быть успешной,
Оптимизм всегда беречь.
Будет в жизни пусть побольше
Ярких и приятных встреч.
Оставайся необычной,
Милой, доброй, деловой,
Чуть капризной, фееричной,
Пылкой, дерзкой, неземной.
Напомним, что 2 февраля — День сурка. И вы можете выбрать забавную открытку, которая порадует друзей.
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— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...