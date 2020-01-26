В Киеве возле церкви нашли повешенного мужчину (фото)

Происшествия

В Киеве 25 января на улице Ревуцкого вблизи озера Солнечное нашли труп. Тело находилось возле церкви, со стороны улицы Здолбуновской, и было подвешено на дереве.

Петля была сделана из ремня для сумки. При осмотре погибшего следов насильственной смерти не нашли. Правоохранителям удалось установить личность. Им оказался 31-летний уроженец Черкасской области, пишет Информатор.

На следующий день, 26 января, недалеко от места, где повесился мужчина, был найден еще один труп. Тело находилось в воде у берега озера Утиное между улицей Ивана Бойко и проспектом Петра Григоренко.

Спасатели изъяли тело мужчины из воды и передали его правоохранителям. Предварительно, следов насильственной смерти не нашли. Личность погибшего и причину смерти предстоит выяснить. Погибший был одет в зимнюю одежду.

Как писали «ФАКТЫ», на днях дворник обнаружил под окнами элитной многоэтажки по адресу бульвар Верховного Совета, 14б труп молодого мужчины. Смерть наступила в результате падения с высоты.

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