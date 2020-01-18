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В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб мужчина (фото)
Утром в субботу, 18 января, в Киеве произошло ЧП — дворник обнаружил под окнами элитной многоэтажки по адресу бульвар Верховного Совета, 14б труп молодого мужчины. Напомним, ранее подросток покончил с собой, прыгнув с крыши высотки по улице Героев Сталинграда.
Судя по опубликованным фото с места событий, погибший был без верхней одежды и обуви, а на его руках были надеты перчатки.
Опрошенные Информатором-Киев эксперты заявили, что смерть наступила в результате падения с высоты.
Такой вывод они сделали, увидев яму, соответствующую форме тела.
Никто из местных жителей мужчину не опознал. При каких обстоятельствах произошло падение, на данный момент не известно. Также устанавливается, с какого этажа 25-этажного дома он выпал.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как киевские патрульные полицейские предотвратили самоубийство отчаявшегося человека в Деснянском районе. А перед этим правоохранители сумели убедить киевлянина не прыгать с 9 этажа.
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