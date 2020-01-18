Происшествия

Искали несколько дней: в озере под Киевом нашли тело подростка

В субботу, 18 января, в селе Бабинцы Бородянского района Киевской нашли тело несовершеннолетнего парня, который пропал несколько дней назад. Ранее на Тернопольщине в поле между двумя селами также обнаружили тело подростка.

О страшной находке под Киевом в Facebook сообщила политический эксперт и экс-советник министра социальной политики Татьяна Лупова. Она опубликовала несколько фото и видео.

По ее словам, тело 16-летнего парня обнаружили в местном озере. Он ушел из дома 16 января около половины двенадцатого ночи. В течение двух дней односельчане искали подростка.

Подробности трагедии выясняются.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце декабря в Святошинском районе Киева обнаружили труп мужчины с колото-резаной раной грудной клетки. Ранее в этом же районе столицы был обнаружен труп женщины.

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