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«Лишь бы не заплыть жиром»: Леся Никитюк показала, как борется с «ультраолинклюзивом» в Эмиратах (видео)

15:36 26 января 2020 447
Леся Никитюк
Инф. «ФАКТОВ»

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк ведет активную борьбу с лишним весом. Видео своей тренировки она выложила в Instagram. Ранее Никитюк показала в сети, как на четвертый день новогоднего застолья, «уничтожает» остатки блюд.

«На видео четко видно как человек борется с ультраолинклюзивом. Не могла не выставить это… никогда еще с себя так не смеялась! Но я буду фигачить в этих шкарах сколько нужно, лишь бы не заплыть жиром», — написала Леся Никитюк.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сразу после Нового года Леся Никитюк отправилась отдыхать. в украинские Карпаты. При этом отменный аппетит не мешает ей держать себя в форме. Об этом свидетельствуют пикантные фото из бассейна.

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