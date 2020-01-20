"Попа — супер": Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным видом (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Леся Никитюк, показавшая ранее, как борется с остатками новогоднего стола, похоже, таки справилась с ними и отправилась отдыхать. В отличие от многих звездных коллег, она предпочла не теплые заморские страны, а поехала в украинские Карпаты. Леся покоряла горные склоны в Буковеле, проводила время в ресторанах, поедая чебуреки. Отменный аппетит не мешает Никитюк держать себя в прекрасной форме. Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото, показав впечатляющие виды из бассейна.

На снимке Леся позирует у кромки воды на фоне огромного панорамного окна, открывающего вид на гору и лес. Никитюк стоит спиной к камере, показав стройную фигуру и подтянутую попу.

Подписчики Леси, среди которых немало знаменитостей, взорвались комментариями. Формы телеведущей отметили Надя Дорофеева, Оля Полякова и другие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Надя Дорофеева показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе в Доминикане.

Оля Полякова похвасталась стройными формами и длинными ногами на пляже в Мексике.

А певица Настя Каменских впечатлила своими формами на страницах мексиканского журнала Playboy.

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