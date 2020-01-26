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Происшествия

В Ужгороде сожгли авто экс-посла Украины в Швейцарии: момент поджога попал на видео

16:14 26 января 2020 75
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 26 января в Ужгороде возле ресторана «Венеция», расположенного на Славянской набережной, загорелся автомобиль Mercedes. Ранее в этом городе пожар произошел в больнице.

Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, машина принадлежит дипломату Игорю Диру, который работал послом Украины в Швейцарии, а ныне преподает в Ужгородском национальном унивеситете.

«Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя. Я попробую достать видео с камер. А пока ловите видео от подписчиков моего телеграмм-канала, который проходил мимо и именно зафиксировал момент пожара», — написал журналист.

Зафиксировано, что поджигатель прихрамывал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области подожгли Национальный природный парк. Природным объектам нанесен ущерб — выгорело около 15 гектаров.

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