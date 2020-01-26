- 16:23 Зеленский срочно собрал руководство Минздрава из-за ситуации с китайским коронавирусом
- 16:21 27 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит педиатр Светлана Онысько
- 16:14 В Ужгороде сожгли авто экс-посла Украины в Швейцарии: момент поджога попал на видео
- 16:08 Члены спортклуба в Тернополе масштабно снабжали регион наркотиками
- 15:36 «Лишь бы не заплыть жиром»: Леся Никитюк показала, как борется с «ультраолинклюзивом» в Эмиратах
- 15:33 В Киеве возле церкви нашли повешенного мужчину
- 14:41 День ангела Нины: красивые поздравления и открытки
- 14:36 Нагулялась: в Одессе мать бросила в квартире двух детей, один из которых хотел выпрыгнуть с четвертого этажа
- 14:16 Стрельба в Гидропарке в Киеве: полиция обнародовала подробности кровавого инцидента
- 14:00 Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира
- 13:50 Зима так и не пришла: синоптик рассказала, каким будет февраль
- 13:38 На Донбассе под обстрелом погиб еще один боец ВСУ
В Ужгороде сожгли авто экс-посла Украины в Швейцарии: момент поджога попал на видео
В ночь на 26 января в Ужгороде возле ресторана «Венеция», расположенного на Славянской набережной, загорелся автомобиль Mercedes. Ранее в этом городе пожар произошел в больнице.
Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, машина принадлежит дипломату Игорю Диру, который работал послом Украины в Швейцарии, а ныне преподает в Ужгородском национальном унивеситете.
«Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя. Я попробую достать видео с камер. А пока ловите видео от подписчиков моего телеграмм-канала, который проходил мимо и именно зафиксировал момент пожара», — написал журналист.
Зафиксировано, что поджигатель прихрамывал.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области подожгли Национальный природный парк. Природным объектам нанесен ущерб — выгорело около 15 гектаров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт