Эвакуировали пациентов сразу после операции: в Ужгороде горела больница (фото, видео)

Происшествия

В Ужгороде (Закарпатская область) загорелась городская больница, из которой эвакуировали персонал и пациентов, в том числе и тех, кто только перенес операцию. Ранее в Киеве пожар, возникший на первом этаже многоэтажки, перебросился на балконы и достиг пятого этажа дома.

Как сообщает «Мукачево.нет», о пожаре в ужгородской больнице пишет закарпатский журналист Виталий Глагола. По его информации, на место чрезвычайного происшествия прибыло три пожарных автомобиля.

«На улице люди со сломанными ногами, у меня девушка с только что вырезанным аппендицитом и куча людей, которых вывезли из больницы на колясках прямо в халатах», — пишет журналист.

Он также опубликовал несколько фотографий, снятых внутри пострадавшего помещения. По предварительной информации, возгорание началось в подвале, но вода была и в других помещениях.

«Напомню, капитальный ремонт приемного отделения больница делала недавно — в феврале 2019 года. Предыдущая версия пожарных — короткое замыкание», — утверждает Виталий Глагола.

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