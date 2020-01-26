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Общество и люди

День бармена 2020: веселые поздравления и открытки

14:22 5 февраля 2020 82
День бармена
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В четверг, 6 февраля, во многих странах отмечают Международный день бармена (International Bartender's Day). И это отличный повод поздравить знакомых барменов.

А «ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и открытки.

Международный день бармена

Виртуозности в работе,
Ловкости и шарма
Пожелаю в праздник твой,
Мой прекрасный бармен.

Чаевых тебе огромных
И взрывных коктейлей,
Жизнь пусть сладкая имеет
Привкус карамельный.

Пусть признание придет,
Пусть лишь восхищаются,
За хорошим настроением
Чаще обращаются.

Международный день бармена
***
За барной стойкою стоять
И всем напитки наливать —
Вот главный козырь твой, конек,
И в этот праздничный денек
Клиенты будут пусть добры,
На чаевые все щедры,
Ведь ты отнюдь не дилетант,
Имеешь к барменству талант,
Желаю только развиваться,
Всем лучезарно улыбаться,
Чтоб люди снова приходили
И с наслаждением все пили!

Международный день бармена
***
Я пожелаю всем барменам
Не уступать ни чем спортсменам.
Нужна и ловкость им, и сила,
Чтоб виски разливать с текилой.

Клиентов щедрых и веселых,
Друзей приобретать все новых.
А дальше, поздно или рано,
Вам стать владельцем ресторана.

Международный день бармена
***
Спешим поздравить с Днем бармена
И непременно пожелать,
Только радость от работы
И достаток получать!

Пусть щедры будут клиенты.
И пусть яркие моменты
Жизнь наполнят до краев.
Фортуны, счастья и даров!

Международный день бармена
***
Праздник барменов сегодня,
Поздравления прими,
Шейкером давай скорее
Грациозно ты взмахни.

Совершенствоваться в деле
От души я пожелаю,
Будь всегда на позитиве.
Так держать! Я поздравляю!

Международный день бармена
Кстати, если вы подозреваете, что ваш бармен вас обманывает, вы легко можете проверить качество алкоголя.

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