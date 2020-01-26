- 15:42 Под Херсоном водитель крутого внедорожника стал виновником жуткой аварии и скрылся
- 15:24 Бывшего украинского министра Табачника "засекли" в оккупированном Крыму
- 15:21 «Любил ее страшно»: Дикусар впервые рассказал о болезненном разрыве с Шоптенко
- 15:17 Восстановить утерянные водительские права можно онлайн: как это сделать
- 14:57 Проверяют на коронавирус: в Харькове изолировали шестерых студентов из Китая
- 14:48 Ударят морозы: синоптик дала прогноз на 6 февраля
- 14:47 Угроза коронавируса: еще один лайнер отправили на карантин
- 14:38 Курс доллара растет, а бензин не дорожает: как коронавирус повлияет на цену топлива
- 14:35 Под Киевом сожгли авто депутата: происшествие попало на видео
- 14:24 Спикер-демократ демонстративно разорвала текст речи Трампа
- 14:22 День бармена 2020: веселые поздравления и открытки
- 14:17 Не похожа на настоящую принцессу: Кейт Миддлтон пришлось извиниться за свой внешний вид
День бармена 2020: веселые поздравления и открытки
В четверг, 6 февраля, во многих странах отмечают Международный день бармена (International Bartender's Day). И это отличный повод поздравить знакомых барменов.
А «ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и открытки.
Виртуозности в работе,
Ловкости и шарма
Пожелаю в праздник твой,
Мой прекрасный бармен.
Чаевых тебе огромных
И взрывных коктейлей,
Жизнь пусть сладкая имеет
Привкус карамельный.
Пусть признание придет,
Пусть лишь восхищаются,
За хорошим настроением
Чаще обращаются.
***
За барной стойкою стоять
И всем напитки наливать —
Вот главный козырь твой, конек,
И в этот праздничный денек
Клиенты будут пусть добры,
На чаевые все щедры,
Ведь ты отнюдь не дилетант,
Имеешь к барменству талант,
Желаю только развиваться,
Всем лучезарно улыбаться,
Чтоб люди снова приходили
И с наслаждением все пили!
***
Я пожелаю всем барменам
Не уступать ни чем спортсменам.
Нужна и ловкость им, и сила,
Чтоб виски разливать с текилой.
Клиентов щедрых и веселых,
Друзей приобретать все новых.
А дальше, поздно или рано,
Вам стать владельцем ресторана.
***
Спешим поздравить с Днем бармена
И непременно пожелать,
Только радость от работы
И достаток получать!
Пусть щедры будут клиенты.
И пусть яркие моменты
Жизнь наполнят до краев.
Фортуны, счастья и даров!
***
Праздник барменов сегодня,
Поздравления прими,
Шейкером давай скорее
Грациозно ты взмахни.
Совершенствоваться в деле
От души я пожелаю,
Будь всегда на позитиве.
Так держать! Я поздравляю!
Кстати, если вы подозреваете, что ваш бармен вас обманывает, вы легко можете проверить качество алкоголя.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.