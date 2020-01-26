День бармена 2020: веселые поздравления и открытки

Общество и люди

В четверг, 6 февраля, во многих странах отмечают Международный день бармена (International Bartender's Day). И это отличный повод поздравить знакомых барменов.

А «ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и открытки.

Виртуозности в работе,

Ловкости и шарма

Пожелаю в праздник твой,

Мой прекрасный бармен.

Чаевых тебе огромных

И взрывных коктейлей,

Жизнь пусть сладкая имеет

Привкус карамельный.

Пусть признание придет,

Пусть лишь восхищаются,

За хорошим настроением

Чаще обращаются.



***

За барной стойкою стоять

И всем напитки наливать —

Вот главный козырь твой, конек,

И в этот праздничный денек

Клиенты будут пусть добры,

На чаевые все щедры,

Ведь ты отнюдь не дилетант,

Имеешь к барменству талант,

Желаю только развиваться,

Всем лучезарно улыбаться,

Чтоб люди снова приходили

И с наслаждением все пили!



***

Я пожелаю всем барменам

Не уступать ни чем спортсменам.

Нужна и ловкость им, и сила,

Чтоб виски разливать с текилой.

Клиентов щедрых и веселых,

Друзей приобретать все новых.

А дальше, поздно или рано,

Вам стать владельцем ресторана.



***

Спешим поздравить с Днем бармена

И непременно пожелать,

Только радость от работы

И достаток получать!

Пусть щедры будут клиенты.

И пусть яркие моменты

Жизнь наполнят до краев.

Фортуны, счастья и даров!



***

Праздник барменов сегодня,

Поздравления прими,

Шейкером давай скорее

Грациозно ты взмахни.

Совершенствоваться в деле

От души я пожелаю,

Будь всегда на позитиве.

Так держать! Я поздравляю!



Кстати, если вы подозреваете, что ваш бармен вас обманывает, вы легко можете проверить качество алкоголя.

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