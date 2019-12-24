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Смотри на огонек: эксперт объяснил, как с помощью зажигалки выявить некачественный алкоголь

В связи с приближающимися праздниками вопрос проверки качества алкоголя становится особенно актуальным для жителей многих стран, ведь не секрет, что для кустарного изготовления водки некоторые «цеховики» смешивают техническую воду из-под крана со спиртом, а при производстве «коньяка» и «бренди» добавляют красители и ароматизаторы.

Между тем, проверить качество алкоголя может обыкновенная зажигалка — цвет пламени позволяет выявить содержание опасного спирта в напитке.

Об этом новостному агентству «Москва» рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По словам эксперта, чаще всего подделывают «элитный алкоголь» — виски, коньяк, ром и дорогую водку.

Простой трюк с зажигалкой может помочь определить, настоящий у вас в руках напиток или только суррогат.

«Нужно налить небольшое количество напитка в столовую ложку, а потом поджечь зажигалкой. Если пламя станет голубое, то значит там содержится этиловый спирт, а если пламя зеленое, — это метиловый спирт, пить который категорически нельзя и необходимо немедленно обратиться в полицию», — поделился Павел Шапкин.

Эксперт призвал не проделывать подобные эксперименты в состоянии опьянения, поскольку это чревато опасными последствиями из разряда несчастных случаев.

Также, по мнению Шапкина, алкоголь нельзя приобретать через интернет. Он заявил, что в худшем случае употребление спиртного, купленного в Сети, может закончиться гибелью человека.

«В интернете можно увидеть множество объявлений о продаже пустых бутылок из-под любого элитного алкоголя. В эти бутылки заливают подделку. Потом все продается вновь через интернет или через барменов. Когда вы идете в кафе и заказываете там крепкий напиток, то вы не можете быть на 100% уверены в его качестве», — высказался эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под Одессой правоохранители накрыли подпольный цех с 5 тоннами готовых, уже расфасованных «импортных» алкогольных напитков с товарными знаками известных брендов.

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