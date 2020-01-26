Мир

Распродажи в сети Spar в Санкт-Петербурге привели к массовым беспорядкам. Ранее улицы крупного города РФ залило кипятком.

Издание Daily сообщает, что в надежде приобрести товары со скидкой до 70% покупатели потеряли человеческий облик и устраивают погромы в закрывающихся магазинах. Многие едят и пьют прямо в супермаркете. Люди хватают все, что попадается под руку. Петербуржцы утверждают, что покупатели ходят по продуктам и дерутся из-за банки тушенки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в январе 2020 года эпичная битва при распродаже продуктов произошла в Казани. Закрытие гипермаркета «Карусель» привело к тому, что возле него выстроились целые очереди. По словам очевидцев, в толпе началась давка, в которой пострадало несколько человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter