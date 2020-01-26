- 18:53 «Русский мир» во всей красе: россияне устроили настоящий разгром в супермаркете из-за огромных скидок
- 18:43 «Шахтер» не смог одержать вторую победу на сборе в Турции
- 18:26 Когда высаживать рассаду и идти в парикмахерскую: лунный календарь на 27 января – 2 февраля
- 18:13 Иран решил никому не отдавать «черные» ящики сбитого украинского «Боинга»
- 18:00 С «главного контрабандиста Украины» Альперина сняли электронный браслет из-за «забывчивости» прокурора
- 17:37 Умер одиозный российский священник Чаплин, призывавший расчленить Украину
- 17:30 Число жертв землетрясения в Турции достигло 36: опубликовано видео спасения людей из-под завалов
- 17:00 В Чечне запостили дерзкий коллаж с Кадыровым: счет арестованных пошел на десятки
- 16:48 Что-то знают: российская Википедия отправила Пушилина в отставку
- 16:46 Биатлон в Поклюке: украинцы провалили масс-старт на этапе Кубка мира
- 16:23 Зеленский срочно собрал руководство Минздрава из-за ситуации с китайским коронавирусом
- 16:21 27 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит педиатр Светлана Онысько
«Русский мир» во всей красе: россияне устроили настоящий разгром в супермаркете из-за огромных скидок (фото)
Распродажи в сети Spar в Санкт-Петербурге привели к массовым беспорядкам. Ранее улицы крупного города РФ залило кипятком.
Издание Daily сообщает, что в надежде приобрести товары со скидкой до 70% покупатели потеряли человеческий облик и устраивают погромы в закрывающихся магазинах. Многие едят и пьют прямо в супермаркете. Люди хватают все, что попадается под руку. Петербуржцы утверждают, что покупатели ходят по продуктам и дерутся из-за банки тушенки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в январе 2020 года эпичная битва при распродаже продуктов произошла в Казани. Закрытие гипермаркета «Карусель» привело к тому, что возле него выстроились целые очереди. По словам очевидцев, в толпе началась давка, в которой пострадало несколько человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...