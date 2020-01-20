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Бригада Черных Запорожцев потеряла еще одного бойца на Донбассе: фото героя

21:25 20 января 2020 53
Бригада Черных Запорожцев потеряла еще одного бойца на Донбассе: фото героя
Инф. «ФАКТОВ»

В сети назвали имя военного, погибшего на Донбассе 19 января — им стал младший сержант 72 ОМБР имени Черных Запорожцев Александр Слободянюк, который отдал делу защиты родины 22 года своей жизни.

Боевые побратимы не уточнили, где именно погиб военный, известно лишь, что это произошло 19 января.

Слободянюк был уроженцем Первомайска Николаевской области.

Как известно, 18 января пулей вражеского снайпера был смертельно ранен воин 72-й бригады имени Черных Запорожцев Валерий Закусило. Старшему солдату 72-й ОМБр было 32 года. Родом Валерий был из города Овруч Житомирской области.

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