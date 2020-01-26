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В РПЦ приравняли пластические операции к проституции, потому что они «для угоды блуда» (видео)
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон отнес пластические операции к смертным грехам. В это же время в Москве скончался другой одиозный священник — Всеволод Чаплин.
На телеканале ТВК «Слово митрополита» Пантелеимон заявил:
« В се пластические операции — есть проституция. Они делаются только для угоды блуда и самообмана. Скорее всего, это маленькое, а может быть, и глубокое сумасшествие ».
По его мнению, делать пластические операции допустимо только после получения тяжелых травм в ДТП, при взрывах и ожогах. Тогда необходимо « медицинское врачевание », а то, как выразился митрополит Красноярский и Ачинский, «страшное лицо пугает детей».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший настоятель УПЦ (МП) попытался ограбить храм, матерился и угрожал.
Фото: Красноярская епархия
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