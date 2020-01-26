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Мир

В РПЦ приравняли пластические операции к проституции, потому что они «для угоды блуда» (видео)

19:58 26 января 2020 61
Митрополит Пантелеимон
Инф. «ФАКТОВ»

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон отнес пластические операции к смертным грехам. В это же время в Москве скончался другой одиозный священник — Всеволод Чаплин.

На телеканале ТВК «Слово митрополита» Пантелеимон заявил:

« В се пластические операции — есть проституция. Они делаются только для угоды блуда и самообмана. Скорее всего, это маленькое, а может быть, и глубокое сумасшествие ».

По его мнению, делать пластические операции допустимо только после получения тяжелых травм в ДТП, при взрывах и ожогах. Тогда необходимо « медицинское врачевание », а то, как выразился митрополит Красноярский и Ачинский, «страшное лицо пугает детей».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший настоятель УПЦ (МП) попытался ограбить храм, матерился и угрожал.

Фото: Красноярская епархия

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