24.22 / 24.43 26.71 / 27.03
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Чеченцев с десятью чемоданами долларов задержали в Ливане: первые подробности

22:37 26 января 2020 574
Чемодан
Инф. «ФАКТОВ»

В Ливане правоохранительные органы задержали двоих россиян, которые прибыли в Бейрут чартерным рейсом. Их багаж включал десяток чемоданов с упаковками денег — всего около 200 млн долларов. Ранее в Иерусалиме предотвратили «покушение» на Путина.

Сначала СМИ Ливана утверждали, якобы деньги оказались фальшивыми, но источники «Новой газеты» в правоохранительных органах Ливана сообщили, что доллары — настоящие, а перевозившие их россияне — чеченцы.

Издание направило запрос в правоохранительные органы Ливана, чтобы прояснить судьбу задержанных граждан РФ и 200 млн долларов. Также отправлен запрос в Федеральную службу по финансовому мониторингу России с целью получить информацию о транспортировке из РФ в Ливан 200 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в России десятки миллионов долларов Кобзона уже проиграли в карты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пушилин

Что-то знают: российская Википедия отправила Пушилина в отставку

Елена Малышева

"Покакай и съешь": телеведущая Малышева посоветовала подросткам есть экскременты (видео)

Коби Брайант и его дочь

Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь (фото)

Коби Брайант

Легендарный игрок НБА Коби Брайант разбился на вертолете (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер