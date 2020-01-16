- 03:55 В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно
- 03:23 В ЕС выразили глубокую обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма
- 02:16 Оля Полякова рассказала об «интиме» на даче Януковича
- 01:46 В Киеве возобновили движение по улице возле Ocean Plaza
- 01:24 Напрасно ждал секса 14 дней: жена проповедника оказалась мужчиной
- 00:54 "Юзик" снова попал в скандал: в сети появилось видео
- 00:29 "Компромат" на Гончарука: в сети появилась вторая часть прослушки в Кабмине
- 15.01 23:55 "Худеть не собираюсь": застрявший в унитазе самолета 242-килограммовый сын художника Сафронова отказался от диеты
- 15.01 23:25 "Компромат" на Гончарука: "слуги народа" устроили перепалку на заседании фракции
- 15.01 22:53 Потоп в Ocean Plaza: место масштабной аварии сняли на видео с дрона
- 15.01 22:31 Зеленский почтил память канадцев, погибших в авиакатастрофе в Иране
- 15.01 22:21 Двери рухнули прямо на ребенка: подробности жуткого инцидента в киевской поликлинике
В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно
В России снова вспомнили покойного певца Иосифа Кобзона, которому донецкие террористы открыли с большой помпой нелепый памятник в парке Ленинского комсомола.
Поводом стало начало рассмотрения Арбитражным судом Москвы заявления Нелли Кобзон, вдовы певца. Она требует признать банкротом осужденного за мошенничество в особо крупном размере бизнесмена Вагифа Пейсахова, пишут РИА «Новости».
Сообщается, что в карточке дела, заведенного по заявлению женщины, пока не указана сумма задолженности Пейсахова, представитель вдовы певца отказался ее назвать. Тем не менее, в ходе расследования уголовного дела стало известно, что Пейсахов неоднократно брал у Кобзона деньги взаймы на развитие бизнеса, а позже перестал их возвращать.
По настоянию певца 1 февраля 2014 года они официально заключили два договора займа на 25 миллионов долларов — общую сумму долгов Пейсахова, накопившихся к тому времени.
Через месяц Пейсахов сообщил, что выполнить обязательства по договорам он не может, так как все занятые деньги проиграл в покер. Тогда Кобзон обратился в полицию, по факту случившегося было возбуждено дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что бизнесмен изначально не собирался возвращать долги и обманывал певца.
В сентябре 2016 года Одинцовский городской суд приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга. Мособлсуд в ноябре того же года подтвердил законность приговора.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Нелли Кобзон рассказала в одной из передач на росТВ о том, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая старается победить рак, ранее просила помощи у Иосифа Кобзона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..