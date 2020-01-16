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В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно

В России снова вспомнили покойного певца Иосифа Кобзона, которому донецкие террористы открыли с большой помпой нелепый памятник в парке Ленинского комсомола.

Поводом стало начало рассмотрения Арбитражным судом Москвы заявления Нелли Кобзон, вдовы певца. Она требует признать банкротом осужденного за мошенничество в особо крупном размере бизнесмена Вагифа Пейсахова, пишут РИА «Новости».

Сообщается, что в карточке дела, заведенного по заявлению женщины, пока не указана сумма задолженности Пейсахова, представитель вдовы певца отказался ее назвать. Тем не менее, в ходе расследования уголовного дела стало известно, что Пейсахов неоднократно брал у Кобзона деньги взаймы на развитие бизнеса, а позже перестал их возвращать.

По настоянию певца 1 февраля 2014 года они официально заключили два договора займа на 25 миллионов долларов — общую сумму долгов Пейсахова, накопившихся к тому времени.

Через месяц Пейсахов сообщил, что выполнить обязательства по договорам он не может, так как все занятые деньги проиграл в покер. Тогда Кобзон обратился в полицию, по факту случившегося было возбуждено дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что бизнесмен изначально не собирался возвращать долги и обманывал певца.

В сентябре 2016 года Одинцовский городской суд приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга. Мособлсуд в ноябре того же года подтвердил законность приговора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Нелли Кобзон рассказала в одной из передач на росТВ о том, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая старается победить рак, ранее просила помощи у Иосифа Кобзона.

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