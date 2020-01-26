Зеленский выступил перед бывшими узниками концлагерей и назвал главную задачу мировых лидеров

Украина

Собиравший в воскресенье руководство Минздрава из-за ситуации с китайским коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где встретился с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в 75 годовщину их освобождения и заявил в своей речи о том, что мировые лидеры должны противостоять «мировому злу» — ксенофобии, расизму и антисемитизму.

Об этом сообщили в Офисе президента.

«Я уверен, что сегодня это — задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества», — сказал он.

Глава Украины назвал Холокост ужасной трагедией еврейского народа и трагическим уроком для всего человечества.

Также он добавил, что молодое поколение должно знать о Холокосте для того, чтобы никогда не допустить подобного снова. Кроме этого, украинский лидер, обратившись к бывшим пленникам, назвал их сильными, смелыми и вдохновляющими никогда не сдаваться.

Кроме того, президент назвал экс-узников концлагерей невероятными, очень сильными и смелыми людьми.

«Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют самым темным периодом в истории человечества. И вы — лучи солнца, победившие темноту», — подчеркнул президент.

Напомним, что Зеленский будет два дня находится в Польше для участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. В ходе визита украинский лидер встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России связали отставку «серого кардинала» Кремля Суркова с победой на выборах Владимира Зеленского.

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