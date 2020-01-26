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Мир

В работе Twitter произошел масштабный сбой

23:50 26 января 2020 46
Twitter
Инф. «ФАКТОВ»

После недавних неполадок в работе социальной сети Facebook «пришел черед» и сервиса микроблогов Twitter: пользователи в ряде стран пожаловались на его работу.

Такие данные приводит сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщается, что проблемы в работе Twitter фиксируются с 21:46 по киевскому времени.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии и ряда стран Европы (Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов). В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других городов.

В Украине о неполадках пока что не сообщается.

По данным Downdetector, 47% пользователей испытывают трудности с использованием приложения для iPhone или iPad, еще 16% жалуются на нарушения в работе приложения на платформе Android. 35% не могут зайти на сайт соцсети.

Напомним, что в начале июля произошел глобальный сбой в работе популярных социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Их причиной были названы технические работы, которые проводились в Facebook. Тогда сбой затронул от 80 до 90% всех пользователей. Больше всего жалоб на работу сервисов Facebook поступило из Европы, России и США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в работе Twitter глобальный сбой был зафиксирован в июле прошлого года. Пользователи в разных странах мира были лишены доступа к ней. В частности, при попытке зайти на главную страницу сети появлялось сообщение о том, что специалисты Twitter устранят проблему в ближайшее время, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Однако через клиент TweetDeck доступ к сети микроблога по-прежнему возможен.

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