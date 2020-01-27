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В сети появилось видео с места крушения вертолета легенды баскетбола Коби Брайанта
В сети опубликовано видео непосредственно с места крушения вертолета, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант.
На нем видно, что на месте катастрофы работают спасатели. Обломки все еще дымятся.
В городе видны пожарные и вертолеты экстренных служб.
По данным сайта TMZSports, вертолет SikorskyS-76 разбился примерно в 10:00 по местному времени (20:00 по Киеву) неподалеку от дома, принадлежащего известной модели и актрисе Кортни Кардашьян. Винтокрылая машина вылетела из аэропорта Джона Уэйна, который расположен недалеко от Ньюпорт-Бич, и направлялся в аэропорт Сан-Габриэль в Эль-Монте, где должен был состояться матч.
Причина авиакатастрофы на данный момент выясняется
Напомним, что Коби Брайант — легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе команды он провел 20 лет, с 1996-го по 2016-й, пять раз став чемпионом НБА.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вместе с 41-летним звездой НБА в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре, которая летела на свою игру по баскетболу. Также в вертолете находилась еще одна девочка, выступавшая в одной команде с дочерью Брайанта, а также ее отец. При этом официально подтверждено, что жены Коби и других его детей на борту не было.
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