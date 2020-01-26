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Спорт

Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь (фото)

23:06 26 января 2020 185
Коби Брайант и его дочь
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 26 января, в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) разбился вертолет, в котором находился легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.

Как сообщает сайт TMZ Sports, вместе с 41-летним звездой НБА в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре. Вместе с отцом она летела на тренировку по баскетболу в Лос-Анджелес. Об именах еще троих пассажиров вертолета ничего не сообщается.

Джианна-Мария Оноре подавала неплохие надежды в детской команде

Отметим, что Коби за двадцать лет игровой карьеры в НБА был верен лишь одному клубу — «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с «озерными» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (в 2000-м, 2001-м, 2002-м, 2009-м и 2010-м), а в составе сборной США дважды выиграл Олимпийские игры (в 2008-м и 2012-м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у экс-футболиста лондонского «Арсенала» Беника Офобе умерла двухлетняя дочь.

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