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Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь (фото)
В воскресенье, 26 января, в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) разбился вертолет, в котором находился легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.
Как сообщает сайт TMZ Sports, вместе с 41-летним звездой НБА в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре. Вместе с отцом она летела на тренировку по баскетболу в Лос-Анджелес. Об именах еще троих пассажиров вертолета ничего не сообщается.
Отметим, что Коби за двадцать лет игровой карьеры в НБА был верен лишь одному клубу — «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с «озерными» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (в 2000-м, 2001-м, 2002-м, 2009-м и 2010-м), а в составе сборной США дважды выиграл Олимпийские игры (в 2008-м и 2012-м).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у экс-футболиста лондонского «Арсенала» Беника Офобе умерла двухлетняя дочь.
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