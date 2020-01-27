"Мужской рак": врач назвал количество половых актов, которые необходимы для здоровья мужчин

Мир

Рак простаты — самый распространенный из видом «мужского рака», и если выявляется на поздних стадиях, то велика вероятность смертельного исхода.

В то же время каждый представитель мужского пола может уменьшить вероятность этого опасного заболевания, считает Дмитрий Ильин, врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы Санкт-Петербурга (Россия).

«На ранних стадиях, если опухоль не вышла за пределы органа, то 99% пациентов в течение десяти лет не погибнут от этого заболевания. Это не значит, что все умрут через десять лет. Это значит, что только в 1 проценте случаев в данный промежуток времени может произойти гибель пациента от прогрессирования опухоли. Если опухоль вышла за границы опухоли, поражены лимфоузлы, кости, то конечно, выживаемость пациентов снижается… Статистика такова — больше 40 процентов всех впервые выявленных в 2018 году опухолей имели распространенную или запущенную стадии», — сказал он в интервью «Доктор Питер».

То есть два из пяти пациентов приходят к врачу с опухолью, уже вышедшей за допустимые границы органа. Риск смерти у них уже заведомо выше.

При этом единого совета, как избежать рака простаты не существует, однако отказ от курение и правильное питание снизят риски. Что касается употребления алкоголя, то здесь не все так однозначно. Есть данные, что чрезмерное употребление алкоголя, или полный отказ от него, повышают риски. Также важна и сексуальная жизнь мужчины.

«Некоторые исследования показали, что мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается», — утверждает Дмитрий Ильин.

Также онколог посоветовал всем мужчинам, которые достигли 40 лет показаться врачу, чтобы убедиться в отсутствии рисков или выявить заболевание на ранней стадии. В 50 лет — сдать анализ на простатический специфический антиген (ПСА) и сделать УЗИ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», для лечения аденомы простаты (доброкачественной гиперплазии предстательной железы) нередко применяют электрокоагуляцию или хирургическую операцию (резекцию). Но сотрудники Госпиталя Фримли Парк (Великобритания) предлагают более щадящее лечение — с помощью… воды.

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