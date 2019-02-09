Медики назвали причину роста случаев рака простаты у молодых мужчин

Здоровье

В последнее время значительно выросло число молодых мужчин, страдающих от рака предстательной железы. Научные специалисты из Университета Мельбурна провели исследование и выяснили, с чем связан такой рост, пишет «Медикфорум».

Пронаблюдав на протяжении длительного времени за динамикой развития данного заболевания, ученые связали увеличение заболеваемости раком простаты у молодых мужчин с насыщенными жирными кислотами.

Насыщенными жирными кислотами богаты продукты, в составе которых присутствует животный жир, — это мясная продукция, жареная пища, выпечка, молочные изделия. Ученые заявили, что потребление такой еды молодыми мужчинами в последние годы увеличилось, — именно с этим коррелирует рост рака простаты.

«В рамках нового многолетнего исследования мы решили сосредоточиться на раке предстательной железы, который чаще других видов онкологии диагностируется у мужчин и, что также прискорбно, стал появляться раньше, чем когда-либо прежде», — отметили авторы проекта.

По словам ученых, жирные кислоты проникают в клетки рака простаты и служат им топливом для роста (нормальные ткани организма используют как топливо глюкозу). Еще предыдущие исследования показывали, что если в рационе мужчины много насыщенных жиров, это способствует повышению уровня холестерина в крови, который исследователи связывали с прогрессирующими видами рака простаты.

В этот раз медики постарались снизить концентрацию жирных кислот в организме, удалив так называемый транспортер — тип выделенного канала в клеточной стенке. Это в результате замедлило разрастание раковой опухоли на 30−50%, что, по словам специалистов, убедительно подтверждает крепкую связь насыщенного жира с раковыми заболеваниями.

Ранее сообщалось о том, что авторы другого исследования — ученые из Университета Северной Каролины — также выявили тесную корреляцию между жирным рационом и риском рака простаты. Медики пришли к выводу, что питание с высоким содержанием насыщенных жиров на 51% повышает риск развития чрезвычайно агрессивного рака по сравнению с питанием, в котором процент насыщенных жиров минимален.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые объяснили, почему поздний ужин может вызвать рак молочной железы и рак простаты.

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