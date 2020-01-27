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Не смогли разминуться на пустынной улице: в ДТП в Киеве пострадали люди
Наполненная дорожно-транспортными происшествиями прошлая неделя в Киеве закончилась также аварией: в ночь на понедельник на перекрестке улиц Героев Космоса и Жмеринской не смогли поделить дорогу маршрутка и «Жигули».
Как удалось предварительно нашему корреспонденту на месте ДТП, 20-летний водитель стареньких «Жигулей» двигался по Жмеринской.
Со встречного направления с левым поворотом на Героев Космоса двигалась маршрутка. Ее водитель закончил смену и ехал в гараж.
Судя по расположению транспортных средств, водитель Isuzu хотел поворачивать на перекрестке налево и должен был пропустить транспорт движущийся прямо.
Но разминуться не получилось. К счастью, пассажиров в салоне маршрутки не было, а водитель отделался стрессом.
В то же время водитель Жигулей получил серьезные травмы.
Согласно предварительному диагнозу, у него перелом грудной клетки, другие повреждения.
Степень вины участников этого происшествия определит следствие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во второй половине дня 23 января в пригороде Киева Петропавловской Борщаговке лоб в лоб столкнулись Renault и Lexus.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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