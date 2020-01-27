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Мир

Монголия закрыла границу с Китаем из-за эпидемии коронавируса

9:23 27 января 2020 72
Стоп-контроль
Инф. «ФАКТОВ»

В то время, как в Украине руководство страны провело совещание относительно опасного коронавируса, который активно «расползается» по миру, власти Монголии закрыли границу с Китаем.

Как пишет Global Times, запрещено движение на пограничных пропускных пунктах. Через границу не пропускают ни транспорт, ни пешеходов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилась карта, где в реальном времени отображается картина с заражением коронавирусом. Пока что все летальные случаи были зафиксированы в Китае, а заболевших выявили в 14 странах мира. Почти 60 человек уже умерли, а общее количество заразившихся превысило две тысячи.

Всемирная организация здоровья рекомендует людям для снижения риска заражения чаще мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания, использовать для обработки рук спиртосодержащие средства, избегать контактов с заболевшими, у которых наблюдается повышенная температура и кашель.

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