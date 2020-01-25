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Здоровье и медицина

Как уберечься от коронавируса: ВОЗ дала советы туристам

15:40 25 января 2020 53
коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

Учитывая растущее число случаев заражения новым коронавирусом nCoV и выхода болезни за пределы Китая, Всемирная организация здравоохранения подготовила список советов, как защититься от вируса. Рекомендации разделены на две группы. Первая адресована гражданам и сводится в основном к соблюдению гигиены, санитарии и правил термической обработки продуктов. Вторая группа рекомендаций нацелена на руководство государств и медицинских работников.

Чтобы снизить риск заражения, ВОЗ рекомендует людям почаще мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания, использовать для обработки рук спиртосодержащие средства. Также важно избегать контактов с заболевшими, у которых наблюдается повышенная температура и кашель. При появлении симптомов заболевания нужно как можно скорее обратиться к врачу и обязательно рассказать о последних зарубежных поездках, если такие были.

Ряд рекомендаций должны предотвратить передачу опасного вируса с едой или посредством животных:

  • В районах, где наблюдаются случаи коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с живыми животными, не трогайте поверхности, которых касались животные.
  • Не употребляйте в пищу сырые или недоваренные продукты животного происхождения. Не допускайте соприкосновения сырого мяса или молока с готовыми к употреблению продуктами.

Что касается мер на уровне государства, то ВОЗ не советует кардинально ограничивать международный пассажирский трафик. На данном этапе рекомендуется:

  • Организовать скрининг прибывающих в международные аэропорты и порты и выявлять заболевших путешественников с температурой выше 38°, кашлем и другими подозрительными симптомами. В дальнейшем таких пассажиров предлагается направлять на медобследование и тестирование на коронавирус.
  • Постепенно ввести такие же меры предосторожности во внутренних аэропортах, на железнодорожных вокзалах, междугородних автостанциях.
  • В пунктах въезда в страну оповещать путешественников о новом вирусе, симптомах заболевания, контактах медицинских учреждений. Помогут плакаты, листовки, предупреждения на электронных табло.

Напомним, ранее Уляна Супрун рассказала, как можно снизить риск заражения новым вирусом с помощью простых гигиенических средств.

Фото wantedinrome.com

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