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Как уберечься от коронавируса: ВОЗ дала советы туристам
Учитывая растущее число случаев заражения новым коронавирусом nCoV и выхода болезни за пределы Китая, Всемирная организация здравоохранения подготовила список советов, как защититься от вируса. Рекомендации разделены на две группы. Первая адресована гражданам и сводится в основном к соблюдению гигиены, санитарии и правил термической обработки продуктов. Вторая группа рекомендаций нацелена на руководство государств и медицинских работников.
Чтобы снизить риск заражения, ВОЗ рекомендует людям почаще мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания, использовать для обработки рук спиртосодержащие средства. Также важно избегать контактов с заболевшими, у которых наблюдается повышенная температура и кашель. При появлении симптомов заболевания нужно как можно скорее обратиться к врачу и обязательно рассказать о последних зарубежных поездках, если такие были.
Ряд рекомендаций должны предотвратить передачу опасного вируса с едой или посредством животных:
- В районах, где наблюдаются случаи коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с живыми животными, не трогайте поверхности, которых касались животные.
- Не употребляйте в пищу сырые или недоваренные продукты животного происхождения. Не допускайте соприкосновения сырого мяса или молока с готовыми к употреблению продуктами.
Что касается мер на уровне государства, то ВОЗ не советует кардинально ограничивать международный пассажирский трафик. На данном этапе рекомендуется:
- Организовать скрининг прибывающих в международные аэропорты и порты и выявлять заболевших путешественников с температурой выше 38°, кашлем и другими подозрительными симптомами. В дальнейшем таких пассажиров предлагается направлять на медобследование и тестирование на коронавирус.
- Постепенно ввести такие же меры предосторожности во внутренних аэропортах, на железнодорожных вокзалах, междугородних автостанциях.
- В пунктах въезда в страну оповещать путешественников о новом вирусе, симптомах заболевания, контактах медицинских учреждений. Помогут плакаты, листовки, предупреждения на электронных табло.
Напомним, ранее Уляна Супрун рассказала, как можно снизить риск заражения новым вирусом с помощью простых гигиенических средств.
Фото wantedinrome.com
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