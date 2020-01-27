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День стоматолога 2020: открытки и красивые поздравления
В воскресенье, 9 февраля, во многих странах отмечают Международный день стоматолога.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для ваших любимых врачей.
Стоматолог — все для нас!
Много зубиков он спас.
Пусть всегда ваша работа
Будет радостью для вас.
Креативных вам идей,
Солнечных, успешных дней,
Чтобы ваши пациенты
Улыбались до ушей!
***
Дорогие наши создатели красивых и счастливых улыбок, наши чудо-врачи — стоматологи! Хочется поздравить вас с вашим профессиональным днем и пожелать вам крепкого здоровья, моральных и физических сил, терпения, удачи и профессионализма. Чтобы ваши клиенты вас любили, ценили, доверяли и уважали, и нисколечко не боялись.
***
Если зуб вдруг заболел,
Флюс проклятый одолел,
Этот доктор вмиг поможет,
Все усилия приложит.
Кариес он победит,
Вылечит парадонтит,
Камень вредный уберет,
Зуб от гибели спасет.
Стоматолог, врач от Бога,
Мы тебе желаем много
Счастья, здравия, любви
И доходы чтоб росли.
***
Король зубов и бог коронок,
Конечно, доктор — стоматолог!
Людских улыбок повелитель
И зубной боли укротитель!
Пусть будет легкою рука,
Что ставит пломбы на века,
Пусть кариес тебя боится,
С Международным днем дантиста!
***
Сияй голливудской улыбкой,
Сияй чистотою халата.
Пусть будет работа не пыткой,
Достойной пусть будет зарплата.
Хороших тебе пациентов,
Улыбок, цветов, комплиментов!
Напомним, ранее бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как сохранить здоровье зубов.
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