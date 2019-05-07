Супрун рассказала, как сохранить здоровую улыбку

Здоровье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая постоянно в соцсетях дает советы украинцам, на днях рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить красивую улыбку.

Медик напомнила, что улыбку может испортить не только кариес, но болезни десен, которыми страдают взрослые.

Наиболее распространенные заболевания десен — гингивит и пародонтит. Супрун советует не тянуть с визитом к врачу, как только заметили первые симптомы — покраснение и отек, кровотечение во время чистки зубов, неприятный запах или привкус во рту. Если не обращать на них внимание, следующим этапом может быть опущение десны и потеря зуба.

Пародонтит может привести не только к потере зубов. Бактерии, возникающие вследствие этой болезни, могут попасть в кровь через ткань десен и вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Пародонтит связывают с респираторными заболеваниями, ревматоидным артритом, болезнью коронарных артерий и инсультом.

Лечить десна нужно оперативно, напоминает Супрун.

«Для здоровья десен и всей полости рта главное не откладывать визит к стоматологу до последнего и не забывать о простых правилах гигиены, как-то „правило 2-х минут“ и другие полезные советы для сохранения здоровой улыбки», — уточняет медик.

Также чиновница напоминает, что 11 мая — Европейский день здоровых десен, инициированный Европейской Федерацией пародонтологов. В этот день каждый желающий будет иметь возможность бесплатно проверить свои десна.

Для этого нужно:

➡заходите на сайт http://www.perio.com.ua/;

➡выбрать свой регион и клинику, которая участвует в этой программе;

➡прийти на обследование уже в эти выходные.

Как сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась секретами правильного и недорогого питания, а также рассказала о минеральных добавках.

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