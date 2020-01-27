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В центре Киева с ножом напали на подростка: первые подробности (фото, видео)
В Киеве в районе КПИ двое парней, угрожая ножами, отобрали личные вещи у 15-летнего подростка. Ранее в столице насильник с ножом напал на 19-летнюю девушку.
Как сообщили в полиции Киева, о нападении на сына правоохранителям рассказала мама пострадавшего. «Женщина сообщила, что возле остановки „Политехнический институт“ ее 15-летнему сыну угрожали ножом двое неизвестных. Также она отметила, что у ребенка отобрали мобильный телефон, деньги и личные вещи», — рассказал начальник Соломенского управления полиции Павел Василенко.
Полицейские, отрабатывавшие прилегающую территорию, заметили мужчин, похожих по приметам на нападавших, и остановили их для проверки. Во время поверхностного осмотра у правонарушителей обнаружили вещи пострадавшего.
Задержанные — 27-летний уроженец Хмельницкой области и 21-летний уроженец Киевской области — уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж и грабежей. Также выяснилось, что накануне злоумышленники избили 21-летнего киевлянина и отобрали у него мобильный телефон.
Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе 20 трое иностранцев вынесли из квартиры местной жительницы сейф с деньгами и драгоценностями на сумму свыше миллиона гривен. Злоумышленников задержала полиция.
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