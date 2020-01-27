Происшествия

В Харькове побили сторонников "русского мира": фото и видео с места событий

В Харькове перед зданием облгосадминистрации проходили две массовые акции, участники одной из которых выступали против «дискриминации русскоязычных школьников». Это произошло после принятия закона об полном среднем образовании в Украине.

По некоторым данным, досталось одному из представителей оппозиционной партии ОПЗЖ Андрею Лесику. Об этом сообщает военнослужащий Максим Жорин. «Смешными выглядят акции по московским методичкам шестилетней давности „за защиту русского языка“, на которые приходит четыре маргинала и два пенсионера, которых охраняет целое спецподразделение полиции», — написал он на своей страничке в соцсетях.

По информации «Depo.Харьков», Лесик заявлял, что по новому закону о полном среднем образовании занятия в школах занятия по русскому языку и литературе будут проходить только один раз в неделю, что «не отвечает интересам жителей Харькова». Рядом с оппозиционным пикетом проходила другая акция протеста, участники которой выступали против политики ОПЗЖ.

А Dozor пишет, что в ходе столкновений сторонников ОПЗЖ забросали яйцами, а их плакаты разорвали. Завязалась драка, во время которой в ход пошел газовый баллончик. Также сообщается, что участникам оппозиционного пикета с площади Свободы помогли выбраться полицейские — их вывезли на спецавтомобилях.

Видео с места событий разместил KHARKIV Today.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новый закон о среднем образовании в Украине предусматривает три модели изучения украинского языка в школах.

Фото с сайтов Depo. Харьков, KHARKIV Today и Dozor.

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