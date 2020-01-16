Украина

Рада приняла новый закон о среднем образовании: что изменится

В четверг, 16 января, на заседании Верховной Рады народные депутаты Украины приняли закон о полном общем среднем образовании.

Документ, принятый 327-ю голосами, предусматривает, что полное общее среднее образование получается на следующих уровнях:

начальное образование — первый уровень;

базовое среднее образование — второй уровень;

профильное среднее образование — третий уровень.

«Согласно закону, полное общее среднее образование может получаться по очной (дневной), дистанционной, сетевой, экстерном, семейной (домашней) формам или формой педагогического патронажа, а также по очной (вечерней), заочной формам (на уровнях базового и профильного среднего образования). Профильное среднее образование профессионального направления может получаться по дуальной форме получения образования», — говорится в сообщении информуправления Аппарата парламента.

Как сообщает «Укринформ», документом предусматривается, что языком образования является государственный язык, в то же время закон регулирует вопросы обучения на языках коренных народов и нацменьшинств.

Согласно закону, вводится обязательная Государственная итоговая аттестация (ГИА) за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, кроме случаев, определенных законодательством.

Наполняемость классов в государственных и коммунальных школах не может составлять менее 5 учеников, для классов начальной школы предельная наполняемость — 24 ученика, для базовой и профильной школы — 30 учащихся.

За педагогами закрепляются доплаты. В частности, за классное классное руководство (20−25% к тарифной ставке); проверку работ (10−20%); заведование мастерскими, кабинетами информатики (15−20%); комнатами хранения оружия, стрелковыми тирами, паспортизованными музеями (10−15%); структурными подразделениями учебных заведений (25%); работу в инклюзивных классах или группах (20%); обслуживание компьютерной техники (10−15%); проведения внеклассной работы с учащимися (10−40%).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

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