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Новый закон о среднем образовании: в школах введут три модели изучения украинского языка
В законе о полном общем среднем образовании, который утвердила Верховная Рада Украины, предусмотрены три модели изучения в школах украинского языка.
В Минобразовании сообщают, что данная новация — результат детализации положений Закона «Об образовании», и что соответствующая статья документа была написана после консультаций с представителями нацменьшинств и рекомендаций Венецианской комиссии.
Первая модель — для коренных народов Украины, которые не проживают в своей языковой среде и не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало. Прежде всего, речь идет о крымских татарах.
Для них заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) классы наряду с основательным изучением украинского языка.
Вторая модель — для школ с обучением на языке национальных меньшинств, относящихся к языкам стран-членов Евросоюза. В том числе, речь идет и о Венгрии, которая всячески блокировала международную деятельность Украины, требуя изменений в образовательном законе.
Дети в начальной школе будут обучаться на материнском языке наряду с изучением государственного. В 5 классе не менее 20% годового объема предметов должно преподаваться по-украински с увеличением до 40% в 9 классе. Со старшей школы этот объем должен вырасти до 60%.
Третья модель — для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там в начальной школе обучение будет идти на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени предметы будут читаться на государственном языке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 3 января по 24 января проходит регистрация учащихся для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), которое пройдет в марте этого года.
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