24.01 / 24.23 26.64 / 26.97
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Новый закон о среднем образовании: в школах введут три модели изучения украинского языка

14:30 16 января 2020 99
Дети в школе
Инф. «ФАКТОВ»

В законе о полном общем среднем образовании, который утвердила Верховная Рада Украины, предусмотрены три модели изучения в школах украинского языка.

В Минобразовании сообщают, что данная новация — результат детализации положений Закона «Об образовании», и что соответствующая статья документа была написана после консультаций с представителями нацменьшинств и рекомендаций Венецианской комиссии.

Первая модель — для коренных народов Украины, которые не проживают в своей языковой среде и не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало. Прежде всего, речь идет о крымских татарах.

Для них заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) классы наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель — для школ с обучением на языке национальных меньшинств, относящихся к языкам стран-членов Евросоюза. В том числе, речь идет и о Венгрии, которая всячески блокировала международную деятельность Украины, требуя изменений в образовательном законе.

Дети в начальной школе будут обучаться на материнском языке наряду с изучением государственного. В 5 классе не менее 20% годового объема предметов должно преподаваться по-украински с увеличением до 40% в 9 классе. Со старшей школы этот объем должен вырасти до 60%.

Третья модель — для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там в начальной школе обучение будет идти на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени предметы будут читаться на государственном языке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 3 января по 24 января проходит регистрация учащихся для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), которое пройдет в марте этого года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Максим Соколов-младший

Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Александр Серов

Александра Серова подстрелили в Москве: подробности инцидента

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной и сыном Майклом

Родные Анастасии Заворотнюк устроили ей праздник в больнице

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер